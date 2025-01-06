Байден грубо высказался в адрес журналистов

Президент США Джо Байден допустил резкое высказывание в адрес журналистов.

Во время общения с журналистами глава Белого дома обвинил избранного президента Дональда Трампа в том, что тот повлиял на республиканцев в Конгрессе с целью не дать хода согласованному действующей администрацией законопроекту об ужесточении мер контроля на южной границе США.

Он также начал говорить о том, чего не следует допускать для решения проблемы миграционного кризиса, однако прервался на полуслове и заявил: «Возможно, я самый старый президент, но я знаю больше мировых лидеров, чем вы встречали за всю свою проклятую жизнь», - добавив при этом, что знает ход мыслей мировых лидеров.

«Это не шутка», - подчеркнул Байден.

Источник: ТАСС