Ким Чен Ын запретил есть хот-доги и разводиться

Северокорейский лидер Ким Чен Ын запретил жителям своей страны есть хот-доги и приказал арестовывать за семейные разводы.

И то и другое в КНДР теперь строго запрещено. За сосиску в булочке теперь можно оказаться в тюрьме по обвинению в измене Родине, пишет Daily Mail.

Кроме этого, в КНДР теперь нельзя развестись. Ким Чен Ын приказал отправлять разводящиеся пары в трудовые лагеря, чтобы они заплатили максимальную цену за свои "преступления".

Наказание за развод, который по мнению Ким Чен Ына является "антисоциалистическим действием" – шесть месяцев в трудовом лагере. Но, по имеющимся данным, женщинам потенциально могут грозить более длительные сроки заключения.

Это представляет собой ужесточение существующих законов, которые ранее наказывали только сторону, ходатайствующую о разводе, даже в случаях физического насилия.