Беженцев не будут принуждать вернуться в Украину

Украина не будет принимать мер для принудительного возвращения украинцев из-за границы.

Об этом заявил министр национального единства Алексей Чернышов в эфире телемарафона.

«Мы начинаем процесс возвращения украинцев домой. Хотел бы сразу сказать, что возвращение является исключительно добровольным, никаких принудительных мер не будет. Мы будем рады успеху украинцев за границей, если они находят себе место», - сказал Чернышов.

Министр заявил, что за границей находятся 20-25 миллионов украинцев, а в Украине - 32 миллиона.

Источник: Страна.уа