Лукашенко заявил, что не держится за власть

Президент Беларуси Александр Лукашенко в храме на Рождество заявил, что не держится за власть и сделает все, чтобы спокойно передать ее новому поколению.

Об этом сообщает корреспондент БЕЛТА.

«Я не держусь за власть. Я сделаю все для того, чтобы тихо, спокойно передать эту власть новому поколению. Потому что надеюсь еще при новой власти, и вы тоже, пожить. Мои дети будут жить. Я хочу видеть, как они будут жить. Мои - не то, что это мой ребенок. Мои дети - вот эти (указывая на детей в церкви - прим. БЕЛТА). Я хочу видеть, как они будут жить. Вот моя цель. Поэтому это большое мое преимущество, что я не пытаюсь силой как-то удержать власть», - сказал Лукашенко.