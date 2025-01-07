Комиссия в Казахстане начнет изучение записей черных ящиков с борта AZAL

Члены комиссии по расследованию крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) в Казахстане прибудут в Астану в ближайшее время и начнут изучение записей с черных ящиков (бортовых самописцев), расшифрованных в Бразилии.

Об этом сообщили в Минтрансе Казахстана.

«В ближайшие дни ожидается прибытие в Астану членов комиссии по расследованию авиапроисшествия с расшифрованными материалами бортовых самописцев (черных ящиков). По прибытии эксперты незамедлительно приступят к изучению расшифрованных данных указанных бортовых самописцев», - говорится в сообщении.

Пассажирский самолет бразильского авиастроителя Embraer 190, совершавший рейс из Баку в Грозный, потерпел катастрофу вблизи Актау 25 декабря. По последним данным, на борту находились 5 членов экипажа и 62 пассажира, среди них были граждане России, Азербайджана, Казахстана и Кыргызстана. Погибли 38 человек.

Записи с бортовых самописцев самолета были переданы в Бразилию, так как там было произведено воздушное судно. В понедельник источники в Центре расследования и предотвращения авиационных происшествий ВВС Бразилии сообщили порталу G1 о том, что в ведомстве завершили расшифровку записей. Газета O Globo сообщала, что ведомство уже отправило соответствующую информацию властям Казахстана.

Источник: ТАСС