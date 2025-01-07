В Германии задержали мужчину, захватившего заложницу в банке - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Мужчину, который захватил в заложники посетительницу банка в немецком Римбахе в федеральной земле Гессен, задержали. Об этом пишет Bild.

По данным издания, полицейская операция завершена. Сама заложница физически не пострадала, с ней сейчас работают медики.

Преступник ворвался утром 7 января в отделение Volksbank и взял женщину в заложники. Здание банка окружили спецназовцы. В соцсетях появилось видео с места инцидента, на которое попал сам злоумышленник, который держал рыдающую заложницу и приставлял ей к горлу нож. Мужчина что-то кричал полицейским, но мотивы его поступка до конца оставались непонятны.

Источник: Газета.ру

14:32

Мужчина ворвался в банк в немецком Римбахе в федеральной земле Гессен и взял по меньшей мере одного заложника, сообщила полиция южного Гессена в соцсети X.

«В филиале банка на Ратхаусштрассе в Римбахе идет полицейская операция. Сегодня утром, около 8:00 мужчина ворвался в филиал. На данный момент он находится там с по меньшей мере одним человеком, которого удерживают против воли», — уточнили в ведомстве.

Источник: РИА Новости