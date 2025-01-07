В Южной Корее снова выдали ордер на арест президента Юн Сок Ёля

Южнокорейский суд вновь выдал ордер на арест президента Республики Корея Юн Сок Ёля.

Об этом сообщили в Управлении антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих.

«7 января выдан ордер на арест, на который повторное заявление подало управление в отношении подозреваемого [по фамилии] Юн», - информировали в ведомстве.

Днем ранее сотрудники управления подали в Западный окружной суд Сеула заявление на «ордер с целью продления срока действия ордера на арест».

Предыдущий ордер на арест действовал до 6 января включительно.

Источник: ТАСС