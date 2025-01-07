В США в отсеке шасси самолета нашли тела двух человек

В понедельник вечером во время технического осмотра после рейса в международном аэропорту Форт-Лодердейл (штат Флорида) в отсеке шасси самолета были обнаружены тела двух человек.

Об этом сообщила авиакомпания JetBlue в своем заявлении во вторник.

«На данный момент личности погибших и обстоятельства, при которых они получили доступ к самолету, остаются под следствием», - говорится в заявлении компании.

JetBlue назвала случившееся «ужасной ситуацией» и подчеркнула готовность сотрудничать с властями для выяснения всех обстоятельств.

Newsweek уточняет, что инцидент произошел с самолетом, выполнившим рейс из аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.

Источник: ТАСС