Амин Мамедов: Если Карасев смог оскорбить главу иностранного государства, не за горами тот день, когда он сделает это в отношении российского руководства

Член Координационного совета при Общественной палате Российской Федерации, политолог Владимир Карасев, позволил себе оскорбительные высказывания в адрес Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Это произошло после того, как Ильхам Алиев заявил о причастности России к сбитию пассажирского самолета азербайджанской авиакомпании AZAL в небе над Грозным.

Как передает 1news.az, об этом говорится в комментарии председателя Общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана Амина Мамедова.

«Если Общественная палата Российской Федерации считает эту речь соответствующей своим этическим нормам, становится понятно, на каком уровне она находится сейчас», - отмечает А.Мамедов.

По его словам, к сожалению, в современной России становится всё более распространённой практика, когда публичные личности и люди с высоким социальным статусом позволяют себе грубую и оскорбительную риторику.

«Если Владимир Карасев смог оскорбить главу иностранного государства, не столкнувшись с последствиями, можно предположить, что не за горами тот день, когда он может использовать подобный стиль общения и в отношении российского руководства.

Ранее общественные деятели России служили примером высокой культуры и моральных принципов, однако сегодня эти качества, к сожалению, утрачены. И о самолете AZAL рассуждают такое далекое от культуры существо, как Карасев», - подчеркнул он.