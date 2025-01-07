Meta отменяет фактчекинг и цензуру контента

Meta во вторник объявила о ряде изменений в своей политике модерации контента, которые фактически положат конец ее многолетней программе проверки фактов, которая была введена для борьбы с распространением дезинформации.

Об этом сообщает The New York Times.

Отказ от многолетней практики является ярким свидетельством того, как компания меняет свою стратегию в свете политического климата, сложившегося во времена Трампа.

Meta описала эти изменения в стиле извинения, отметив, что компания в течение последнего десятилетия отошла слишком далеко от своих ценностей.

"Мы хотим устранить постепенное расширение нашей миссии, которое сделало наши правила слишком жесткими и склонными к чрезмерному применению", - заявил Джоэл Каплан, новый глобальный руководитель политики Meta.

Вместо использования новостных организаций и сторонних групп, Meta, которая владеет Facebook, Instagram и Threads, будет полагаться на пользователей, которые будут добавлять заметки или исправления к публикациям, которые могут содержать ложную или вводящую в заблуждение информацию.

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг в видеообращении заявил, что новый протокол, который будет запущен в США в ближайшие месяцы, похож на систему Community Notes, которую использует X (бывший Twitter).

"Пора вернуться к нашим истокам, к свободе выражения", - сказал Цукерберг. Нынешняя система проверки фактов, по его словам, "достигла точки, когда возникает слишком много ошибок и чрезмерной цензуры".

Цукерберг признал, что из-за этого решения на платформе появится больше "плохого контента". "Реальность такова, что это компромисс", - сказал он. "Это означает, что мы будем выявлять меньше вредоносного контента, но также уменьшим количество невинных публикаций и аккаунтов, которые мы случайно блокировали".

Источник: epravda.com