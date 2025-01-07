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Ильхам Алиев: Отсутствие Еврокомиссии, являющейся стороной COP, на Бакинской конференции, безусловно, вызывает множество вопросов

First News Media21:20 - Сегодня
Ильхам Алиев: Отсутствие Еврокомиссии, являющейся стороной COP, на Бакинской конференции, безусловно, вызывает множество вопросов

Насколько мне известно, это (COP29) был первый COP, на котором президент Европейской комиссии не присутствовал. Хотя участие президента Комиссии было подтверждено за пару месяцев до мероприятия.

Об этом заявил Президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 7 января.

Отметив, что Организационный комитет COP29 связывался с Европейской комиссией, подчеркивая, что имеется достаточно времени для того, чтобы посетить конференцию, глава государства сказал: «Но опять, это сообщение было проигнорировано Европейской комиссией. И конечно же, COP29 не пострадал от этого, но отсутствие Европейской комиссии, являющейся стороной COP, безусловно, вызывает множество вопросов».

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