В Грузии высмеяли страны Евросоюза

Претензии руководства Франции и Германии к американскому предпринимателю Илону Маску о якобы его вмешательстве в выборы в других странах вызывают смех.

Об этом заявил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили, его слова приводит «Взгляд».

«Это просто ирония — нытье французских и немецких властей по поводу заявлений Маска и обвинений с их стороны в его адрес во вмешательстве в выборы», — сказал он.

Папуашвили обратил внимание на то, что именно политики из европейских стран в данный момент поддерживают оппозицию Грузии, не признающую проигрыш на выборах.

6 января президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления обвинил Илона Маска во вмешательстве в выборы в других странах, в частности в Германии.

Незадолго до этого премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере выразил беспокойство тем, что американский миллиардер и предприниматель Илон Маск вмешивается во внутриполитические вопросы третьих стран. Глава норвежского правительства подчеркнул, что считает тревожным факт того, что человек с огромным доступом к социальным сетям и экономическими ресурсами «так напрямую вмешивается во внутренние дела других стран».