Венесуэла и Парагвай разорвали дипломатические отношения

Официальный Каракас объявил о разрыве дипломатических отношений с Парагваем из-за заявлений этой страны о признании кандидата от оппозиции Эдмунда Гонсалеса победителем президентских выборов в Венесуэле, которые состоялись 28 июля 2024 года.

«Венесуэла категорически отвергает заявления Парагвая. Вызывает сожаление, что правительства, подобные парагвайскому, продолжают подчинять свою внешнюю политику интересам иностранных держав. Мы не поддерживаем программы такого рода, которые подрывают демократические принципы и волю свободных народов. Венесуэла приняла решение разорвать дипломатические отношения с Парагваем и немедленно отозвать свой дипломатический персонал, аккредитованный в этой стране», — заявил глава венесуэльского МИД Иван Хиль.

В свою очередь, правительство Парагвая также объявило о прекращении дипотношений с Венесуэлой. Парагвайские власти потребовали от посла Венесуэлы в Асунсьоне и сотрудников дипмиссии покинуть страну в течение 48 часов.

«Парагвай подтверждает свою безоговорочную поддержку права венесуэльского народа жить в условиях демократии, в государстве, основанном на верховенстве закона, с абсолютным уважением его основных свобод и гарантий», — говорится в сообщении.

Ранее президент Парагвая Сантьяго Пенья в телефонном разговоре с Гонсалесом выразил ему поддержку своей страны и заявил, что видит его победителем выборов в Венесуэле.

Согласно результатам, объявленным Национальным избирательным советом Венесуэлы 29 июля 2024 года, Николас Мадуро в третий раз одержал победу на президентских выборах, набрав 51,20 процента голосов. Его основной соперник, кандидат от оппозиционной коалиции Гонсалес, а также лидер оппозиции Мария Корина Мачадо отвергли результаты выборов.

Гонсалес и его супруга вылетели из Каракаса в Мадрид на самолете ВВС Испании 8 сентября после того, как был выдан ордер на его арест.

Источник: Anadolu