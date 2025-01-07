 Венесуэла и Парагвай разорвали дипломатические отношения | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Венесуэла и Парагвай разорвали дипломатические отношения

First News Media11:10 - Сегодня
Венесуэла и Парагвай разорвали дипломатические отношения

Официальный Каракас объявил о разрыве дипломатических отношений с Парагваем из-за заявлений этой страны о признании кандидата от оппозиции Эдмунда Гонсалеса победителем президентских выборов в Венесуэле, которые состоялись 28 июля 2024 года.

«Венесуэла категорически отвергает заявления Парагвая. Вызывает сожаление, что правительства, подобные парагвайскому, продолжают подчинять свою внешнюю политику интересам иностранных держав. Мы не поддерживаем программы такого рода, которые подрывают демократические принципы и волю свободных народов. Венесуэла приняла решение разорвать дипломатические отношения с Парагваем и немедленно отозвать свой дипломатический персонал, аккредитованный в этой стране», — заявил глава венесуэльского МИД Иван Хиль.

В свою очередь, правительство Парагвая также объявило о прекращении дипотношений с Венесуэлой. Парагвайские власти потребовали от посла Венесуэлы в Асунсьоне и сотрудников дипмиссии покинуть страну в течение 48 часов.

«Парагвай подтверждает свою безоговорочную поддержку права венесуэльского народа жить в условиях демократии, в государстве, основанном на верховенстве закона, с абсолютным уважением его основных свобод и гарантий», — говорится в сообщении.

Ранее президент Парагвая Сантьяго Пенья в телефонном разговоре с Гонсалесом выразил ему поддержку своей страны и заявил, что видит его победителем выборов в Венесуэле.

Согласно результатам, объявленным Национальным избирательным советом Венесуэлы 29 июля 2024 года, Николас Мадуро в третий раз одержал победу на президентских выборах, набрав 51,20 процента голосов. Его основной соперник, кандидат от оппозиционной коалиции Гонсалес, а также лидер оппозиции Мария Корина Мачадо отвергли результаты выборов.

Гонсалес и его супруга вылетели из Каракаса в Мадрид на самолете ВВС Испании 8 сентября после того, как был выдан ордер на его арест.

Источник: Anadolu

Поделиться:
201

Актуально

Мнение

Год Конституции и Суверенитета призван явиться годом развития масштабных ...

Общество

Погода на среду: В Баку ожидаются осадки

Общество

Запуск нового социального пакета в Азербайджане: Что ждёт граждан в 2025 году?

Общество

В Бразилии расшифровали «черные ящики» разбившегося вблизи Актау самолета AZAL

В мире

В Германии мужчина ворвался в банк и взял заложника - ВИДЕО

Турция проводит учения ВМС сразу на трех морях

Комиссия в Казахстане начнет изучение записей черных ящиков с борта AZAL

Лукашенко: Лучше такая диктатура, как в Беларуси, чем такая демократия, как в Украине

Выбор редактора

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО

Новости для вас

Пашинян очертил новые исторические границы Армении

В Аланье произошло землетрясение

Аэропорт Пулково возобновил работу - ОБНОВЛЕНО

В Казахстане сообщили о вспышке метапневмовируса

Последние новости

Стоимость проезда в метро повысится?

Сегодня, 14:35

В Германии мужчина ворвался в банк и взял заложника - ВИДЕО

Сегодня, 14:32

Задержан серийный вор, похищавший электрические кабели в Ясамальском районе

Сегодня, 14:30

На проспекте Нефтчиляр создали наземный пешеходный переход – ФОТО

Сегодня, 14:28

Турция проводит учения ВМС сразу на трех морях

Сегодня, 14:12

Задержан Керимджан Дурмаз

Сегодня, 14:10

Комиссия в Казахстане начнет изучение записей черных ящиков с борта AZAL

Сегодня, 13:56

На «Украинском круге» завершены строительные работы - ВИДЕО

Сегодня, 13:47

Лукашенко: Лучше такая диктатура, как в Беларуси, чем такая демократия, как в Украине

Сегодня, 13:42

Грузия проходит одно из самых важных испытаний в новейшей истории – Иванишвили

Сегодня, 13:39

Лукашенко заявил, что не держится за власть

Сегодня, 13:34

Беженцев не будут принуждать вернуться в Украину

Сегодня, 13:28

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально развелись: Подробности звездного развода

Сегодня, 13:20

700 тысяч граждан Азербайджана ждут повышения зарплат

Сегодня, 13:14

Погода на среду: В Баку ожидаются осадки

Сегодня, 13:05

В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,0

Сегодня, 13:00

Почти 100 человек погибли при землетрясении в Тибете - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:58

В Азербайджане увеличилась денежная база

Сегодня, 12:55

Азер Бахшалиев добровольно отказался от операции по трансплантации почки – ОФИЦИАЛЬНО

Сегодня, 12:45

Кобахидзе вменил в вину Макрону «уничтоженную Украину»

Сегодня, 12:43
Все новости
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС
1news TV

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

Новый год уже совсем близко, а это означает, что пришло время подвести итоги года уходящего. Команда 1news.az отправилась в Бакинский государственный20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

29 / 05 / 2024, 10:23