Дату гибели бывшего президента Ирана объявили национальным днем

Дата гибели бывшего президента Ирана Ибрахима Раиси и сопровождавших его лиц зарегистрирована в иранском календаре как «День мучеников служения».

Об этом сообщает Mehr.

Соответствующее новшество введено на основании указа президента ИРИ Масуда Пезешкиана и Высшего совета культурной революции.

Напомним, что Ибрахим Раиси погиб в результате крушения вертолета во время визита в северо-западный приграничный регион, где он вместе с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым принял участие в церемонии открытия двух гидроузлов на реке Араз.

После мероприятия на обратном пути вертолет, в котором находились Раиси и еще несколько человек, включая бывшего главу МИД Хоссейна Амира Абдоллахиана, потерпел крушение.