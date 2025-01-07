Турция на пороге демографического кризиса: Эрдоган призвал семьи заводить не менее трех детей

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 2025 год в стране «Годом семьи».

Турецкий лидер назвал снижение коэффициента рождаемости до уровня 1,51 в 2023 году «сигналом для серьезной тревоги» и «угрозой для будущего Турции».

Он призвал семьи заводить не менее трех детей, передают турецкие СМИ.

В свете решения главы государства 9 января в Анкаре состоится первое заседание Высшего совета по политике в области народонаселения Турции.

Участники заседания под председательством вице-президента Джевдета Йылмаза обсудят состояние и перспективы демографического развития страны.