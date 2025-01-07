Турция на пороге демографического кризиса: Эрдоган призвал семьи заводить не менее трех детей
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 2025 год в стране «Годом семьи».
Турецкий лидер назвал снижение коэффициента рождаемости до уровня 1,51 в 2023 году «сигналом для серьезной тревоги» и «угрозой для будущего Турции».
Он призвал семьи заводить не менее трех детей, передают турецкие СМИ.
В свете решения главы государства 9 января в Анкаре состоится первое заседание Высшего совета по политике в области народонаселения Турции.
Участники заседания под председательством вице-президента Джевдета Йылмаза обсудят состояние и перспективы демографического развития страны.
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