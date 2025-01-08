Flydubai продлила приостановку полетов в Сочи и Минводы

Авиакомпания Flydubai (ОАЭ) вновь продлила приостановку рейсов из Дубая в Минеральные Воды и Сочи, на этот раз до 22 января.

«Полеты авиакомпании Flydubai между международным аэропортом Дубая (DXB) и аэропортами Минеральных Вод (MRV) и Сочи (AER) временно приостановлены до 22 января 2025 года включительно по техническим причинам», - сообщил "Интерфаксу" представитель компании.

С пассажирами, у которых оформлены билеты на даты до 22 января, свяжутся по поводу возможности перебронирования или возврата денег, отметили в компании.

Изначально Flydubai приостановила рейсы в Минводы с 27 декабря по 3 января, в Сочи - с 28 декабря по 2 января. Позднее отмена рейсов была продлена до 9 и 8 января соответственно.

В конце декабря полеты в РФ приостановили еще несколько иностранных авиакомпаний. Это произошло вскоре после катастрофы с пассажирским Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) вблизи казахстанского города Актау 25 декабря. Среди отменивших рейсы - сама AZAL (перестала летать из Баку в 10 городов РФ), а также казахстанская Qazaq Air (из Астаны в Екатеринбург), израильская El Al (из Тель-Авива в Москву), «Туркменские авиалинии» (между Ашхабадом и Москвой). В начале января о сокращении рейсов в Москву и Санкт-Петербург на полтора месяца объявила узбекская Qanot Sharq.