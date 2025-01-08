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Возможен ли вывод российской базы и пограничников? Ответ главы МИД Армении

First News Media15:21 - Сегодня
Возможен ли вывод российской базы и пограничников? Ответ главы МИД Армении

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян допустил возможность самостоятельной охраны армянскими пограничниками границы с Турцией, о чем он сказал на пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос.

Как отметил Мирзоян, российские пограничники как на границе с Турцией и Ираном, так и на КПП аэропорта «Звартноц» были размещены на временной основе, до тех пор, пока у Армении появится возможность самостоятельно нести службу, сформировать те институты и структуры, которые нужны для этого, передают армянские СМИ.

В этом плане Армения, по его словам, с какого-то момента смогла самостоятельно осуществлять контроль в аэропорту «Звартноц». Также с определенного этапа Армения смогла самостоятельно нести охрану на КПП границы с Ираном.

«Что касается Турции, то если граница откроется, если будет доверие, то можно обсудить и эту тему», отметил он.

Вопроса же вывода российской базы на данный момент в повестке нет, отметил также Мирзоян.

С 1 августа 2024 года пограничники РФ перестали нести службу на пограничном пункте аэропорта «Звартноц». А 8 октября 2024 года на встрече президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москве была достигнута договоренность об уходе российских военных с КПП на армяно-иранской границе, где на их место заступят армянские пограничники.

Напомним, 102-я российская военная база дислоцируется в Армении согласно межгосударственному договору между Москвой и Иреваном от 1995 года. РФ и Армения 20 августа 2010 года продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы. Воздушной компонентой 102-й российской военной базы в Гюмри является авиабаза «Эребуни», дислоцированная в Иреване. Личный состав авиабазы несет боевое дежурство по противовоздушной обороне в Объединенной системе ПВО государств СНГ.

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