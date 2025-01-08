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СМИ: Зеленский решил идти на второй срок

First News Media17:30 - Сегодня
СМИ: Зеленский решил идти на второй срок

Владимир Зеленский принял решение идти на второй президентский срок.

Об этом сообщает украинское издание «Телеграф» со ссылкой на источники в окружении Зеленского.

Официально эта информация пока не подтверждалась и не опровергалась. «Решение о втором сроке принято. С уровнем доверия 52% у Зеленского остаются шансы одержать победу на президентских выборах», - приводит СМИ слова источников. «Телеграф» подчеркивает, что шансы есть при условии, если не будет баллотироваться бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, который сейчас является главным конкурентом Зеленского. По информации издания, Залужный еще не принял окончательное решение о своем политическом будущем.

Отмечается, что даже в случае успеха у Зеленского уже не будет так называемого монобольшинства в Верховной раде, придется создавать коалицию, а войдет ли в нее пропрезидентская партия «Слуга народа» - открытый вопрос, отмечает издание.

Президентские полномочия Зеленского официально истекли после 20 мая 2024 года. Парламентские и президентские выборы в стране не проводятся из-за военного положения.

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