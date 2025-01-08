Эрдоган: в новой Сирии нет места террористическим организациям

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял премьер-министра Курдской региональной администрации Ирака (КРАИ) Масрура Барзани.

Встреча состоялась в Президентском комплексе в Анкаре.

Об этом сообщает Управление по коммуникациям администрации президента Турции. Согласно этой информации, Эрдоган и Барзани сначала провели встречу один на один, а затем состоялись переговоры в формате расширенных делегаций.

Президент заявил, что необходимо реализовать проекты, которые повысят стабильность и благосостояние региона, в особенности проект «Дорога развития».

В ходе встречи обсуждались отношения Турции с КРАИ и региональные вопросы.

В свете событий в Сирии президент Эрдоган заявил, что Турция придает большое значение сохранению стабильности и безопасности Ирака, стремится к тому, чтобы события в Сирии не привели к новой нестабильности в регионе. По словам главы турецкого государства, в новой Сирии нет места террористическим организациям и аффилированным с ними элементам.

Источник: Anadolu