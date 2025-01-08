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Трамп опубликовал карту США с присоединенной Канадой

First News Media09:38 - Сегодня
Трамп опубликовал карту США с присоединенной Канадой

Избранный президент США Дональд Трамп показал, как будут выглядеть Соединенные Штаты в случае присоединения к ним Канады.

Будущий американский лидер опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Social карту. Канада и США на ней закрашены одним цветом, образуя таким образом одно государство под названием Соединенные Штаты.

Ранее Трамп заявил, что многие жители Канады якобы выступают за то, чтобы их страна стала 51-м штатом США. Он полагает, что такое объединение не только принесет Канаде экономическую стабильность, но и защитит ее от внешних угроз, которые, по мнению избранного президента, исходят от «российских и китайских кораблей».

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