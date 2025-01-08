Трюдо исключил присоединение Канады к США словами «черта с два»
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо исключил возможность присоединения страны к США.
Об этом он заявил в соцсети X.
«Черта с два Канада станет частью Соединенных Штатов», — написал Трюдо.
По его словам, работники и сообщества обеих стран выигрывают от партнерства в торговле и сфере безопасности.
Трамп во вторник исключил применение военной силы, чтобы сделать Канаду частью США, но пригрозил, что использует «экономическую мощь».
6 января Трюдо объявил, что уходит с поста лидера правящей Либеральной партии, а также с поста премьера — после того как либералы выберут преемника. Трамп в разговоре с премьером предлагал Канаде стать 51-м штатом США, а Трюдо — губернатором, если 25-процентные пошлины, которыми он пригрозил, «убьют» канадскую экономику.
После решения Трюдо об отставке республиканец вновь заявил, что «многие люди в Канаде хотели бы быть 51-м штатом». «США больше не могут терпеть огромные торговые дефициты и субсидии, необходимые для выживания Канады. Джастин Трюдо знал это и подал в отставку», — уверен Трамп.
Источник: РБК