Хакан Фидан: Чтобы обеспечить целостность Сирии, ее новая администрация должна принять меры против РКК

Турция окажет Сирии всяческое содействие в восстановлении страны, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан в программе телеканала CNN Türk.

Фидан напомнил, что перед своим визитом в Дамаск и переговоров с лидером новой администрации Сирии Ахмедом аш-Шара, он провел интенсивные дипломатические переговоры с представителями международного сообщества. Эти встречи были направлены на то, чтобы решить, чего хотят от новой администрации в Дамаске.

Есть основные статьи, по которым страны пришли к согласию, в частности:

- Сирия должна перестать быть угрозой для своих соседей; она не должна быть пространством для терроризма, особенно для ИГИЛ и РКК;

- обеспечение безопасности жизни, имущества меньшинств, чтобы они не подвергались жестокому обращению;

- защита территориального единства и целостности страны.

Министр отметил, что для Турции в этих вопросах есть две особенные детали: «Во-первых, Турция, принимает 3,5 миллиона сирийских граждан. Во-вторых, вопрос о том, как положить конец присутствию террористической организации РКК в Сирии. Мы также подробно обсудили эти вопросы».

Говоря о своих впечатлениях об Ахмеде аш-Шара во время визита в Дамаск, Фидан сказал: «Честно говоря, мне он показался очень положительным человеком. Я увидел, что годы, проведенные в Идлибе, пошли ему на пользу.

У него многолетний опыт управления. И на том этапе, которого мы достигли, Шара действительно осознает свою ответственность, он осознает ожидания Сирии и региона от него, и он осознает возможности и ограничения. Другими словами, он рациональный и одновременно решительный лидер».

Говоря о том, что необходимо сделать в Сирии в первую очередь, Фидан сказал: «Необходимо создать правительство. Затем необходимо заняться восстановлением страны. Важно, чтобы раны начали заживать. Необходимо предпринять серьезные шаги в этом направлении».

Министр Фидан подчеркнул, что восстановительные работы в стране должны начаться как можно скорее, чтобы сирийцы могли вернуться из Турции, Иордании, Ирака, Египта, Ливана и западных стран.

Фидан отметил, что более половины населения Идлиба, которым управлял Шара, составляют сирийцы, не являющиеся жителями этого города, они вынуждены были совершить внутреннюю миграцию из-за войны: «Это люди, которые бежали от режима и нашли убежище в районах, находящихся под контролем оппозиции. Именно поэтому Турция, заняла лидирующие позиции в этой области и проводила свою деятельность, чтобы 5 миллионов беженцев, живущих под контролем оппозиции, не ринулись в Турцию».

Что касается того, что Шара назвал срок в 4-5 лет для принятия конституции и проведения выборов, Фидан сказал, что Шара обозначил этот срок в качестве примера, вопрос конституции и выборов также был на повестке дня во время встречи с ним.

Глава МИД Турции считает, что первостепенным вопросом Сирии является восстановление суверенитета и территориальной целостности страны. В годы правления режима «Баас» террористические организации, воспользовавшись образовавшимся вакуумом власти, взяли под контроль отдельные части страны. Они грозят единству и территориальной целостности Сирии, что недопустимо.

Хакан Фидан заявил, что противном случае в отношении террористической организации YPG будут предприняты необходимые меры. «Необходимое - это военная операция. Они захватили чужие территории и нефтеносные районы», - уточнил Фидан.

Министр продолжил словами: «Теперь в Дамаске новый хозяин. Если РКК/YPG выступят против новой администрации, то шаги, которые необходимо предпринять, очевидны. Новая администрация Сирии должна предпринять необходимые шаги против РКК/YPG, чтобы обеспечить региональную и национальную целостность страны. Им предъявлен соответствующий ультиматум: иностранные наемники должны покинуть Сирию, остальные боевики сложить оружие и сотрудничать с Дамаском».

По его словам, Дамаск довел эту позицию до внимания главарей организации. При возникновении же угрозы со стороны ИГИЛ или других террористических организаций, Анкара готова взять на себя ответственность по их нейтрализации.

Далее Фидан продолжил: «РКК/YPG вовлечена в террористическую деятельность. Они сами это признают. Вы собрали людей со всего мира, заняли чужую землю. Вы получаете финансирование, предоставляя так называемые «тюремные услуги». Вы установили подобный порядок. Одни террористы контролируют других. Это в корне противоречит международному праву и законам любого государства».

Касаясь роли США в Сирии, Фидан сказал: «Америка обеспечивает свое присутствие в Сирии под разными предлогами. В настоящее время 85 процентов оправданий, которые они разрабатывали, особенно во время администрации (президента США Джо) Байдена, исчезли. Они использовали иранское и российское присутствие в качестве оправдания. Теперь встает вопрос о ИГИЛ. Они поднимают вопрос о борьбе с ИГИЛ».

Он подчеркнул, что «РКК оказывает тюремные услуги США» в борьбе с ИГИЛ, что многие европейцы из числа иностранцев, захваченных в плен во время борьбы с ИГИЛ, не были допущены в свои страны, поэтому их «опекой» занималась РКК.

Заявив, что новое правительство Сирии готово взять на себя контроль над боевиками ИГИЛ, министр подчеркнул, что многие страны и субъекты, включая Турцию, борются против ИГИЛ, и неправильно «защищать» РКК/YPG, используя это в качестве оправдания.

На вопрос: «За этими силами стоят некоторые державы, возможно ли проведение контртеррористических операций?», Хакан Фидан ответил: «Мы проводили такие операции и повторим их в случае надобности. Это наша обязанность. Мы обязаны обеспечить стабильность и безопасность нашего народа, этот вопрос даже не обсуждается».

Министр напомнил, что президент Эрдоган дал указание по этому вопросу: «Если другие не могут выполнить эту работу (контролировать боевиков ИГИЛ), Турция будет держать их под контролем с помощью своих военных. Другими словами, Турция готовы к этому. В этом нет никакой проблемы».

20 января избранный президент США Дональд Трамп вступит в должность, Фидан напомнил, что Трамп приказал вывести американские войска из Сирии в свой первый срок, но американская система не позволила этого сделать.

Фидан подчеркнул, что Турция хочет, чтобы эта проблема была решена без кровопролития, шаги, которые будут предприняты в случае, если РКК/YPG выступит против этой администрации, очевидны.

Если РКК/YPG выступит против, то станет ясно, каковы их намерения: «Их намерения заключаются не в мире, а в создании террора и хаоса там, где они находятся. Никто этого не допустит», - указал министр.

Напомнив, что в прошлом военные операции против PKK/YPG проводились вопреки воли США, Фидан сказал: «Мы сделали это в Африне, мы сделали это в Рас-аль-Айне, мы сделали это в Тель-Абьяде. Борьба с терроризмом наша историческая задача и она будет доведена до конца».

Министр подчеркнул, что интересы государства обязывают к устранению любых угроз.

На вопрос, желает ли Шара, чтобы беженцы вернулись, Фидан ответил: «Конечно, именно для этого и велась эта борьба. Во время разговора с ним этот вопрос был одним из основных».

Хакан Фидан объяснил, что для построения прочного и справедливого общества необходимо восстановить институты управления, провести всенародные выборы и разработать конституцию, которая будет отвечать интересам всего народа Сирии: «Для этого все беженцы, которые по тем или иным причинам покинули страну, должны иметь возможность безопасно вернуться на родину. Это очень важный процесс, который создаст возможность провести подсчет численности населения и определить принципы проведения свободных выборов. Это настолько важно, как и обеспечение безопасности».

Фидан отметил, что для принятия конституции необходим референдум или одобрение Палаты представителей, для этого необходимо провести выборы: «Более 10 миллионов человек должны снова вернуться в свои дома. Есть граждане, которые за последние 11 лет родились за границей, и есть граждане, которые умерли. Другими словами, необходимо создать систему, которая позволит снова взять под контроль процесс и вернуть удостоверения личности тем, кто их не имел или потерял. Сколько времени это займет? Необходимо приступить к этому немедленно. Когда это будет сделано, конечно же, должны быть проведены выборы».

Министр добавил, что Анкара против доминирования какой-либо стороны в этом вопросе, будь это Турция, Иран или какая-то из арабских стран.

Глава внешнеполитического ведомства Турции выразил надежду, что временное правительство Сирии справится с этой исторической миссией.

«В этом плане Турция и все дружественные страны окажут Дамаску всяческое содействие», резюмировал Хакан Фидан.

Источник: Anadolu