 Президент: Я знаю, что за мной стоит азербайджанский народ | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Президент: Я знаю, что за мной стоит азербайджанский народ

First News Media00:02 - Сегодня
Президент: Я знаю, что за мной стоит азербайджанский народ

Я знаю, что за мной стоит азербайджанский народ. И азербайджанский народ знает, что я стою за ним. Это особое чувство. Наверное, не многие его переживали. Особенно для человека, руководившего страной в оба периода, это, возможно, уникальный опыт.

Об этом заявил Президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 7 января.

«Я посещал освобожденные земли, наверное, более ста раз. И каждый раз говорю себе одни и те же слова, ощущаю такую же радость, словно приехал впервые. Мы живем в такой стране, которой действительно можем гордиться. Мы можем гордиться нашим народом», - подчеркнул глава государства.

Поделиться:
176

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам - ФОТО - ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ - ...

Политика

Ильхам Алиев: Принятие Азербайджана в D-8 еще раз показывает авторитет нашей ...

Политика

Президент: По мере возрастания экономических возможностей мы постоянно будем ...

Общество

Бразильская авиация поделилась кадрами извлечения данных из «черного ящика» ...

Политика

Ильхам Алиев: Деятельность Бакинской инициативной группы с каждым годом расширяется

Президент: Я знаю, что за мной стоит азербайджанский народ

Президент: Трудно сказать, как будут развиваться наши отношения с Европейской комиссией

Президент Азербайджана: Близкие друзья Армении с позором сходят с политической арены

Выбор редактора

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО

Новости для вас

Президент: В Карабах и Восточный Зангезур уже вернулись около 10 тысяч бывших вынужденных переселенцев

Госдеп: США готовы работать с Баку и Ереваном в любом формате, который обеспечит прогресс

Президент Ильхам Алиев: Мы требуем наказания виновных в крушении самолета

Община: Выступление Левона Тер-Петросяна демонстрирует глубоко укоренившийся в политических кругах Армении расизм

Последние новости

Ильхам Алиев: Деятельность Бакинской инициативной группы с каждым годом расширяется

Сегодня, 00:04

Президент: Трудно сказать, как будут развиваться наши отношения с Европейской комиссией

Сегодня, 00:02

Президент: Я знаю, что за мной стоит азербайджанский народ

Сегодня, 00:02

Президент Азербайджана: Близкие друзья Армении с позором сходят с политической арены

Сегодня, 00:01

Трамп пообещал закончить конфликт в Украине за полгода

Сегодня, 00:00

Ильхам Алиев: Шаги, предпринимаемые Азербайджаном в последние годы, очень серьезно анализируются

07 / 01 / 2025, 23:40

Президент Азербайджана: Отвратительной практике колониализма необходимо положить конец

07 / 01 / 2025, 23:37

Ильхам Алиев: Мы можем поднять американо-азербайджанские отношения на стратегический уровень

07 / 01 / 2025, 23:37

Ильхам Алиев в интервью телеканалам коснулся ранее не затрагиваемых вопросов, связанных с Францией

07 / 01 / 2025, 23:35

Президент Ильхам Алиев - о провокации в Ардебиле: провинциальный молла должен быть наказан

07 / 01 / 2025, 23:30

В Баку будет построено 10 новых станций метро

07 / 01 / 2025, 23:23

Найденные в Баку сотрудниками полиции 10 тысяч манатов возвращены владельцу - ОБНОВЛЕНО

07 / 01 / 2025, 23:05

Президент: В этом году мы надеемся получить первый газ в рамках проекта «глубокого» газа на АЧГ

07 / 01 / 2025, 22:55

Ильхам Алиев: Теракт против нашего посольства в Иране был организован

07 / 01 / 2025, 22:52

Президент в интервью телеканалам коснулся будущих отношений с Ираном

07 / 01 / 2025, 22:50

Ильхам Алиев: Если на французской политической сцене и есть консенсус, то он на почве азербайджанофобии

07 / 01 / 2025, 22:49

Ильхам Алиев: До конца этого года почти в 30 населенных пунктах разместятся бывшие переселенцы

07 / 01 / 2025, 22:47

В бакинском метро пассажир упал на рельсы

07 / 01 / 2025, 22:20

СМИ: Мирный договор между Россией и Украиной может быть подписан до Пасхи

07 / 01 / 2025, 22:20

Президент: Зангезурский коридор должен и будет открыт

07 / 01 / 2025, 22:10
Все новости
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС
1news TV

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

Новый год уже совсем близко, а это означает, что пришло время подвести итоги года уходящего. Команда 1news.az отправилась в Бакинский государственный20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

29 / 05 / 2024, 10:23