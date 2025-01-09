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ООН распространила обращение Президента Азербайджана в качестве официального документа

First News Media13:43 - Сегодня
ООН распространила обращение Президента Азербайджана в качестве официального документа

Секретариат Организации Объединенных Наций (ООН) распространил обращение Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева к участникам II международной конференции «Право на возвращение: Обеспечение справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении», состоявшейся 5-6 декабря 2024 года в городе Баку, и итоговый документ конференции как официальные документы Совета Безопасности ООН и Генеральной Ассамблеи.

Об этом сообщили в Общине Западного Азербайджана.

Отмечается, что распространение в качестве официального документа ООН обращения к участникам конференции Президента Азербайджана Ильхама Алиева, который всегда держит в центре внимания вопрос возвращения западных азербайджанцев на родные земли представляет особое значение с точки зрения повышения профиля темы Западного Азербайджана в международной повестке.

Точно так же распространение итогового документа конференции в качестве официального документа ООН стало эффективным шагом с точки зрения признания Общины Западного Азербайджана как авторитетного института на международной арене и доведения результатов конференции до международного сообщества. Распространение этих документов во многом способствует признанию указанной годовой международной конференции как одной из важнейших платформ на международной арене в области права на возвращение и международного гуманитарного права в целом.

Таким образом, с распространением упомянутых документов количество документов, опубликованных в качестве официальных документов ООН по инициативе Общины, достигло 10.

Община Западного Азербайджана продолжит включать вопрос мирного, безопасного и достойного возвращения в повестку дня международных структур. Община еще раз призывает правительство Армении отказаться от политики расовой дискриминации, начатой его предшественниками, выполнить свои обязательства в рамках международного права, создать условия для возвращения западных азербайджанцев и с этой целью приступить к диалогу с Общиной Западного Азербайджана.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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