Песков: Путин принес извинения в связи с крушением самолета AZAL под Актау

Россия заинтересована в абсолютно объективном и беспристрастном расследовании катастрофы с самолетом компании Azerbaijan Airlines (AZAL) вблизи казахского города Актау, следственные органы ведут соответствующую работу.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Даны необходимые поручения следственных органам <…> Мы заинтересованы в абсолютно объективном, беспристрастном расследовании с тем, чтобы определить причины этой катастрофы", - сказал журналистам представитель Кремля.

«Вы знаете, что президентом (России Владимиром) Путиным были принесены извинения и высказаны слова сожаления», - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что Путин и Алиев дважды говорили по телефону на эту тему.