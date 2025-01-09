Медведев не исключил, что Пашинян вспомнит о членстве Армении в ОДКБ после заявлений Ильхама Алиева

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев не исключил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян вспомнит о членстве страны в ОДКБ после жестких заявлений Президента Азербайджана.

«Не удивлюсь, если сбривший бороду Пашинян вспомнит, что Армения - член ОДКБ. Или еще вариант в свете намерения армянских вождей обручиться с Евросоюзом. Можно обратиться напрямую в ЕС, там любят помогать кандидатам в рай деньгами и оружием. У Евросоюза за плечами прекрасный украинский опыт», - сказал он РИА Новости.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным СМИ назвал Армению источником угрозы для Южного Кавказа и заявил, что независимое армянское государство, по сути, является фашистским государством, а поскольку Азербайджан соседствует с фашистским государством, и опасность фашизма не исчезла, фашизм должен быть уничтожен.