Оверчук: Вступление Армении в ЕС несовместимо с членством страны в ЕАЭС

Вступление Армении в Евросоюз (ЕС) несовместимо с членством страны в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Как передает ТАСС, об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"ЕАЭС и ЕС несовместимы. Оба объединения предполагают отсутствие таможенных границ и свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, - сказал он. - Представить, что эти два союза в какой-то точке сойдутся, невозможно. Поэтому рассматривающийся в Республике Армении законопроект "О запуске процесса вступления в Европейский союз" ставит эту страну перед выбором".