Турецкие войска приведены в состояние готовности к операции в Сирии

Анкара, требующая от новой сирийской администрации принятия необходимых мер против террористической организации РПК/YPG, продолжает подготовку ко всем сценариям.

Турецкие войска на границе приведены в состояние боевой готовности для возможной операции, сообщает газета Türkiye.

Как пишет издание, Анкара, которая предприняла шаги в рамках процесса, начатого под лозунгом «Турция без терроризма», готова ко всем сценариям ликвидации террористической организации РПК как в Ираке, так и в Сирии.

Турция, объявившая, что будет поддерживать Сирию во всех смыслах — от инфраструктуры до энергетики, от торговли до здравоохранения — в новый период, начавшийся после свержения режима Асада, продолжает предпринимать стратегические шаги по ликвидации РПК/YPG. Анкара, которая провела ряд встреч с лидером сирийского переходного правительства Ахмедом Шараа, четко обозначила свое требование предпринять необходимые шаги.

На первом этапе несирийские террористы РПК/YPG (из Турции, Ирана, Ирака и Европы) в Сирии безоговорочно и как можно скорее покинут страну.

На втором этапе весь командный состав YPG, включая сирийцев, покинет Сирию. Граждане Сирии также сложат оружие, а вопрос о том, будут ли они интегрированы в новую систему и каким образом, будет решаться сирийской администрацией.