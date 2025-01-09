Трамп призвал губернатора Калифорнии уйти в отставку

Избранный президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в соцсети Truth Social призвал губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома уйти в отставку на фоне сильных пожаров в штате.

По его словам, лучшие и самые красивые районы США сгорают дотла.

«Они (районы) превратились в пепел, и Гэвину [Ньюсому] ... следует уйти в отставку. Это все его вина!» — написал Трамп.

До этого Трамп раскритиковал своего предшественника Джо Байдена за «бездействие» на фоне крупных стихийных пожаров в Калифорнии.

По его словам, происходящее в Калифорнии послужит символом «вопиющей некомпетентности и бесхозяйственности» Байдена.

Источник: Gazeta.Ru