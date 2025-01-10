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Илон Маск сделает регистрацию в соцсети X платной

First News Media13:18 - Сегодня
Илон Маск сделает регистрацию в соцсети X платной

Социальная сеть X (ранее Twitter) Илона Маска начнет брать деньги за регистрацию пользователей.

Об этом сообщает Fortune со ссылкой на источники, близкие к компании.

Регистрация в X все еще бесплатная, однако, по данным СМИ, в ближайшие месяцы это может измениться. Социальная сеть намерена взимать $8 (около 818 руб.) с каждого нового пользователя за создание аккаунта. Ожидается, что нововведение заработает по всему миру в феврале 2025 года.

Пользователь, который не заплатит за регистрацию, не сможет писать посты или комментировать чужие — ему будет доступен только режим чтения. В качестве бонуса за платную регистрацию пользователям будут дарить месячную подписку X Premium, которая отдельно стоит $8. Она убирает рекламу, расширяет возможности встроенной нейросети Grok и добавляет галочку проверенной личности.

Отмечается, что в X пошли на такой шаг для борьбы с фейковыми аккаунтами и ботами. Нововведение тестируется с 2023 года в Новой Зеландии и на Филиппинах, где пользователи должны платить по $1 в год начиная с регистрации, иначе соцсеть будет доступна только в режиме чтения.

Кроме того, Илон Маск планирует скрыть дату и время публикации постов, отображаемых в ленте. По его мнению, это улучшит и очистит интерфейс соцсети.

Представители X пока не комментировали планы по введению платных регистраций и скрытию даты публикаций.

Источник: Gazeta.Ru

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