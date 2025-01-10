Гигантскую черепаху по кличке TipToe спасли во время пожаров в Лос-Анджелесе - ВИДЕО

Кейтлин Дорн, одна из тысяч калифорнийцев, эвакуированных из-за лесных пожаров, оказалась в центре внимания после того, как поделилась в TikTok историями о том, как спасала свою семью и животных, среди которых была 175-фунтовая черепаха по имени TipToe.

Об этом сообщает телеканал NBC News.

На видео, которое Дорн опубликовала для своих 4,5 миллиона подписчиков, видно, как она и ее семья спасаются среди дыма и пепла.

«Честно говоря, она пережила эвакуацию гораздо лучше, чем я думала. Слава богу за болгарские перцы, которые действительно помогли нам пережить ситуацию на подъездной дорожке», — говорит Кейтлин.

Несколько членов ее семьи живут в районе Палисейдс и потеряли свои дома из-за пожара. Она рассказала, что ее семья впервые переехала в этот район еще в 1930-х годах.

«Самое главное, что мы все благополучно выбрались, как только могли. Ничего не взяли, но мне очень повезло, что у меня есть дом за пределами Палисейдс. Мои бабушка и дедушка потеряли свой дом, мои родители потеряли свой дом, мои тетя и дядя потеряли свой дом, а также все 15 друзей, которым я отправляла сообщения с просьбой проверить потеряли ли они свои дома», — добавила она.

Завернутая в одеяло со следами ожогов TipToe сейчас находит утешение в своем семейном доме в Марина-дель-Рей, в окружении трех поколений семьи Дорн и их питомцев.

«Думаю, что TipToe — это луч света во всех смыслах этого слова», — отметила Дорн.