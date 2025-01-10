В Ясамальском районе проведена серия полицейских операций против наркоторговцев - ВИДЕО

В ходе операций, проведённых сотрудниками Управления полиции Ясамальского района за последние несколько дней, было выявлено 10 фактов, связанных с незаконным оборотом и продажей наркотиков.

В результате операций были задержаны 42-летний Бабек Нифтиев, 34-летний Салех Салахов, 52-летний Самир Мустафаев и ещё 7 человек - из незаконного оборота изъяты около 3 килограммов героина, марихуана, обогащённая психотропными веществами, и метамфетамин, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Некоторые из задержанных сообщили, что приобретали наркотики через интернет у неизвестных граждан Ирана, с целью личного употребления, а также для продажи на территории столицы.

По выявленным фактам ведётся расследование.

«Операции против незаконного оборота наркотиков продолжаются непрерывно как в столице, так и в регионах», - отмечают в МВД.