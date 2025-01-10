Трампу назначили безусловное освобождение в деле о подлоге документов

Суд в Нью-Йорке назначил избранному президенту США Дональду Трампу безусловное освобождение в качестве наказания по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization.

Как сообщает ТАСС, таким образом Трамп станет первым президентом США, который вступит в должность с судимостью за уголовные преступления.

Ранее ни один президент не занимал этот пост после того, как был осужден за уголовное преступление. Конституция США не запрещает лицам с судимостью баллотироваться на пост президента или занимать его