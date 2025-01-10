Мадуро в третий раз вступил в должность президента Венесуэлы

Действующий глава Венесуэлы Николас Мадуро в третий раз вступил в должность президента страны.

Торжественная церемония инаугурации состоялась 10 января в Каракасе в Федеральном законодательном дворце.

Выборы в Венесуэле прошли 28 июля 2024 г. Кандидат от Единой социалистической партии (PSUV) Мадуро получил 51% голосов. Его главный оппонент, кандидат от объединенной оппозиции, бывший дипломат Эдмундо Гонсалес набрал 43% голосов.

Девять государств Латинской Америки – Аргентина, Коста-Рика, Эквадор, Гватемала, Панама, Парагвай, Перу, Доминиканская Республика и Уругвай – призвали пересмотреть итоги голосования в присутствии независимых наблюдателей. США тоже усомнились в результатах выборов и ввели санкции против чиновников Венесуэлы, которые якобы связаны с Мадуро и препятствовали конкурентной процедуре.

Источник: Ведомости