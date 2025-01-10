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США ввели санкции против сына Вагита Алекперова

First News Media20:40 - Сегодня
США ввели санкции против сына Вагита Алекперова

Минфин США включил в антироссийский санкционный список (SDN List) главу «ЛУКОЙЛа» Вадима Воробьева, главу «Газпром нефти» Александра Дюкова, руководителя «Татнефти» Наиля Маганова, Сергея Кудряшова из «Зарубежнефти», Владимира Чернова из «Башнефть».

США также ввели санкции против сына Вагита Алекперова, бывшего президента и текущего совладельца компании ЛУКОЙЛ, Юсифа Алекперова.

Кроме того, согласно сообщению Минфина США, Алексей Лихачев и ряд других топ-менеджеров «Росатома» также были включены в этот список.

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