Трамп заявил, что Путин хочет с ним встретиться

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что российский президент Владимир Путин выразил желание провести встречу с ним, и сейчас к ней идет подготовка. Когда может пройти мероприятие, он не уточнил.

«Он хочет встретиться, и мы это организуем», — сказал Трамп перед встречей с губернаторами-республиканцами в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

Отвечая на вопросы журналистов, политик не стал уточнять, где именно пройдет встреча и может ли к президентам присоединиться председатель Китая Си Цзиньпин. «У нас запланировано много встреч с большим количеством людей, но я бы подождал до 20 [января]», — сказал он и добавил, что необходимо закончить военный конфликт России и Украины.

Республиканец ранее заявлял, что считает возможными контакты с Путиным только после своей инаугурации, а ранее встречаться было бы неуместно, «потому что каждый день [на поле боя] убивают много-много молодых людей, солдат». В Кремле накануне отмечали, что не получали со стороны Трампа никаких запросов.

Источник: РБК