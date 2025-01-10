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Telegram-канал «Незыгарь»: Пашинян готовит пакетные решения по разрыву связей с Москвой

First News Media11:04 - Сегодня
Telegram-канал «Незыгарь»: Пашинян готовит пакетные решения по разрыву связей с Москвой

Премьер-министр Армении Никол Пашинян готовит ряд стратегических инициатив, направленных на полный разрыв сотрудничества с Россией.

По данным анонимных источников Telegram-канала «Незыгарь», как утверждается, близких к правительственным кругам, речь идет об упразднении всех форматов взаимодействия с ОДКБ, а также о прекращении сотрудничества с Москвой и Минском в сфере обмена данными налоговых органов и органов государственной безопасности.

Как отмечают аналитики, Пашинян рассчитывает воспользоваться напряженностью в отношениях между Баку и Москвой, возникшей после инцидента со сбитым самолетом авиакомпании AZAL. Это создает удобную платформу для продвижения выхода Армении из ОДКБ на выгодных для Иревана условиях, пишет канал.

Ссылаясь на дипломатические источники, он отмечает, что администрация премьера Пашиняна активно сотрудничает с французской военной разведкой. Первые результаты этого взаимодействия уже дали о себе знать: начались аресты и увольнения чиновников, включая бывших сотрудников минобороны Армении.

Эксперты полагают, что на следующем этапе грядут задержания крупных бизнесменов, связанных с так называемым «карабахским кланом» и влиятельными фигурами, такими как Самвел Карапетян.

Как утверждает источник, Иреван не будет вмешиваться в процесс с одним из бывших главарей армянского сепаратизма в Карабахе Рубеном Варданяном.

Планируется масштабное реформирование силовых структур страны по американскому образцу, которое должно завершиться уже в 2025 году.

Действия Пашиняна наносят серьезный удар по российским дипломатическим и военным позициям в регионе.

Особенно ослаблены позиции главы МИД РФ Сергея Лаврова и ряда руководителей профильных комитетов Государственной Думы. Источники утверждают, что в 2025 году свои посты могут покинуть Лавров, Константин Затулин, Владимир Джабаров и несколько сенаторов Совета Федерации.

Таким образом, курс Пашиняна на разрыв связей с Москвой обретает структурированность и долгосрочную перспективу, что подтверждается как внутренними, так и внешними изменениями в политическом ландшафте региона, отмечает «Незыгарь».

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