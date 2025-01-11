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В Германии прошли крупные демонстрации противников АдГ

First News Media13:35 - Сегодня
В Германии прошли крупные демонстрации противников АдГ

В немецкой Ризе прошли крупные демонстрации противников АдГ («Альтернативы для Германии»).

Об этом пишет Bild.

Во время акции протеста ранения получили двое полицейских, также были повреждены кареты скорой помощи (у них были спущены шины). Целью демонстрантов было предотвращение проведения федерального съезда АдГ, на котором должна быть официально выдвинута кандидат от АдГ на пост канцлера ФРГ.

В митингах протеста участвовали около 1000 сторонников левых идеологий.

Всего в город Риза уже прибыли около 10 тыс. левых демонстрантов. Три тысячи полицейских будут защищать от них 600 делегатов АдГ.

До этого партия «Альтернатива для Германии» выдвинула Алису Вайдель кандидатом в канцлеры ФРГ.

Источник: Газета.ру

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