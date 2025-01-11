Маск заявил, что имплант Neuralink вживили третьему пациенту

Компания Neuralink имплантировала свой чип уже третьему пациенту.

Об этом сообщил американский предприниматель Илон Маск во время мероприятия в Лас-Вегасе, которое транслировалось в социальной сети X.

«У нас сейчас три человека с имплантированными Neuralinks, и все они работают хорошо», — сказал основатель компании.

Маск добавил, что в 2025 году Neuralink планирует установить еще 20-30 имплантов.

О втором пациенте с имплантированным чипом Neuralink Маск сообщал в августе прошлого года.

По словам предпринимателя, в мозге испытуемого функционировали 400 электродов. Они работали «отлично», отмечал основатель компании.

Источник: Gazeta.ru