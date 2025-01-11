ЕК обсудит с Арменией инициативу о вступлении в ЕС

Еврокомиссия проанализирует законодательную инициативу Армении о вступлении в Евросоюз и обсудит ее с армянской стороной.

Об этом сообщила РИА Новости официальный представитель ЕК Анитта Хиппер.

«Мы проанализируем [документ] и обсудим его с властями Армении», — сказала она.

Хиппер отметила, что происходящее в Армении говорит «о привлекательности объединения и его ценностей».

9 января правительство Армении одобрилозаконопроект о начале процесса вступления в Евросоюз.

Премьер-министр республики Никол Пашинян при этом подчеркнул, что решение по этому вопросу может быть принято только путем референдума.

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Москва рассматривает эту инициативу как первый шаг к выходу Армении из ЕАЭС. По его словам, при таком сценарии цены на энергию и продукты питания в республике значительно вырастут, а экспорт армянских товаров сократится на 70-80%.

Ранее в Кремле напомнили Армении о невозможности быть членом и ЕЭАС, и ЕС.