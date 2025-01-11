В Иране сообщили о ликвидации группы шпионов

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана ликвидировал группу шпионажа в юго-западной провинции Хузестан, передает Mehr. КСИР сообщил, что члены шпионской группы были арестованы после круглосуточных разведывательных операций.

«Эти элементы вели разведывательную деятельность в интересах одного из государств Персидского залива», - говорится в заявлении.

Арестованные шпионы пытались собрать информацию о чувствительных центрах провинции, отмечается в заявлении ведомства.