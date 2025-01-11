В Японии студентка напала с молотком на сокурсников: есть раненые

Японская полиция задержала студентку, подозреваемую в нападении с молотком в университете в Токио, в результате которого несколько человек получили ранения, сообщает Associated Press.

22-летняя студентка-социолог из Южной Кореи была задержана на месте за то, что напала на одного из учащихся во время занятий в кампусе Тама университета Хосэй в западном пригороде Токио в пятницу, причинив ему легкие травмы, сообщает столичная полиция Токио.

Японские СМИ сообщают, что еще семь студентов получили легкие травмы, так как подозреваемая якобы нанесла им несколько ударов подряд. Неясно, были ли ее действия преднамеренными.

По информации агентства Kyodo, подозреваемая рассказала следователям, что чувствовала себя «расстроенной» из-за того, что ее игнорировали и издевались над ней сокурсники, и использовала молоток, который нашла в кампусе.

В тот день в аудитории находились около 150 студентов, и один из них рассказал Kyodo, что нападавшая, похоже, бесцельно размахивала молотком, задев тех, кто сидел в последнем ряду, и что все разбежались.

Другой рассказал, что лицо нападавшей было невыразительным, и она не казалась нацеленной на кого-то конкретного, сообщает агентство.

Полиция заявила, что расследование продолжается.