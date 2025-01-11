Глава МИД Грузии посетит Азербайджан

Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили посетит Азербайджан.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства по итогам встречи министра с послом Азербайджана в Грузии Фаигом Гулиевым.

«В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня. В этом контексте особое внимание было уделено предстоящему официальному визиту главы грузинского внешнеполитического ведомства в Азербайджанскую Республику, а также проведению в Баку 10-го заседания Межгосударственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами», - говорится в сообщении МИД Грузии.

Министр подчеркнул стратегический характер отношений между Грузией и Азербайджаном, охватывающих широкий спектр направлений.

Как отмечается, в ходе беседы были высоко оценены результаты успешного сотрудничества в торгово-экономической, транспортной и энергетической сферах.

Отдельно обсуждались вопросы обеспечения стабильного и мирного развития региона. Обе стороны выразили готовность к дальнейшему углублению стратегического партнерства и приданию ему еще большей динамики.