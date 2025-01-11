В Казахстане накрыли ОПГ с тоннами компонентов для наркотиков и оружием

Крупная преступная сеть, поставлявшая химические вещества для нарколабораторий, ликвидирована в Алматы в результате спецоперации.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на прокуратуру города Алматы, преступная группа поставляла прекурсоры БК-4 (основной компонент синтетических наркотиков) для действующих нарколабароторий на территории Республики Казахстан.

«Стоимость одного килограмма прекурсоров на черном рынке составляет 250 долларов США. Общая сумма изъятых веществ оценивается в сумму свыше 800 тыс. долларов», - говорится в сообщении прокуратуры.

Оперативная разработка преступной группы, участники которой координировали свои действия через мессенджер Telegram, осуществлялась с августа прошлого года.

В ходе обысков изъяты прекурсоры в особо крупном размере - 3 тонны 210 литров, лабораторное оборудование для изготовления наркотиков, оружие и боеприпасы (пистолет, ружье и граната), а также растительные и синтетические наркотики.

Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания, ведется досудебное расследование для установления всех звеньев преступной цепи.