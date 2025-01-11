Премьер Ливана впервые за 15 лет прибыл с официальным визитом в Сирию
Премьер-министр Ливана Наджиб Микати прибыл в Сирию.
Как передает ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.
Это первый официальный визит главы ливанского правительства в Дамаск с 2010 года.
По информации телеканала, в Народном дворце, являющемся резиденцией главы государства, начались переговоры Микати с руководителем новой сирийской администрации Ахмедом аш-Шараа.
Отмечается, что решение о поездке делегации в Дамаск было принято на заседании ливанского кабинета 7 января.
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