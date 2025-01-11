Премьер Ливана впервые за 15 лет прибыл с официальным визитом в Сирию

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати прибыл в Сирию.

Как передает ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

Это первый официальный визит главы ливанского правительства в Дамаск с 2010 года.

По информации телеканала, в Народном дворце, являющемся резиденцией главы государства, начались переговоры Микати с руководителем новой сирийской администрации Ахмедом аш-Шараа.

Отмечается, что решение о поездке делегации в Дамаск было принято на заседании ливанского кабинета 7 января.