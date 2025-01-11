МЧС: В Гяндже пожар в мебельном цеху потушен, пострадавших нет - ОБНОВЛЕНО

В Гяндже потушен пожар в мебельном цеху, пострадавших нет.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Пожар, возникший в мебельном цеху на улице У.Гаджибейли, был быстро потушен благодаря оперативному вмешательству сил Гянджинского городского управления противопожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.

По предварительным подсчетам, в цеху общей площадью около 500 м2 возгорание затронуло 100 м2, остальная часть помещения и близлежащие постройки были защищены от огня.

Пострадавших нет.

20:35

В Гяндже возник пожар в одном из цехов по адресу улица Мирзы Шафи Вазеха, 61.

Как сообщает Report, в результате инцидента пострадал один человек.

На место происшествия были привлечены живая сила и техника местного подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Работы по ликвидации возгорания продолжаются.