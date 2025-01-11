Норвегия начнет строительство бомбоубежищ

Правительство Норвегии планирует возобновить отмененное почти 30 лет назад требование об обязательном строительстве бомбоубежищ в новых зданиях.

Это положение должно стать частью нового плана гражданской обороны страны.

Об этом сообщает Bloomberg в пятницу.

Строительство укрытий в новых зданиях рассматривается как составляющая комплекса мер по повышению устойчивости общества к кризисным ситуациям. Подобная инициатива появилась на фоне российского вторжения в Украину.

В 1998 году Норвегия прекратила обязательное строительство бомбоубежищ во всех новых постройках площадью более 1000 квадратных метров. Это привело к тому, что за 27 лет в стране не было построено ни одного нового укрытия.

По данным правительственного доклада, нынешние бомбоубежища обеспечивают только 45% населения Норвегии, в то время как в Финляндии этот показатель достигает 90%, в Дании – 80%, а в Швеции – 70%.

"Мир становится все более непредсказуемым. Мы должны реализовать безопасность граждан в случае худшего сценария - войны или вооруженного нападения. Бомбоубежище является одной из необходимых защитных мер", - заявила министер юстиции Норвегии Эмилия Энгер Мель.

По предварительным прогнозам, дополнительные расходы на организацию укрытий составят более 2,5 тысяч евро (30 тысяч норвежских крон) на одного человека.