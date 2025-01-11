Более 150 тыс. жителям Лос-Анджелеса предписали эвакуироваться из-за пожаров

Приказы об эвакуации в округе Лос-Анджелес, где бушуют несколько лесных пожаров, распространяются примерно на 153 тыс. человек.

Об этом на пресс-конференции сообщил окружной шериф Роберт Луна.

"Примерно 153 тыс. жителям предписано эвакуироваться, угроза сохраняется для 57 тыс. строений, для 166 тыс. человек действует предупреждение о возможной эвакуации", - сказал он. Шериф отметил, что "активное расследование" причин возникновения пожаров продолжается при участии ФБР.

Луна подтвердил, что в результате пожаров погибли по меньшей мере 11 человек. "Мы подтверждаем смерть 11 человек. <...> Восемь человек погибли из-за пожара в районе Итон, три - из-за возгорания в Пэлисейдс. Кроме того, 13 человек числятся пропавшими без вести", - сказал он.

Источник: ТАСС