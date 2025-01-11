Аэропорты трех российских городов возобновили работу - ОБНОВЛЕНО

В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска сняли ограничения на прием и выпуск самолетов.

Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, авиагавани возобновили работу в штатном режиме в 8:30 мск. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов, уточнил Кореняко.

«В период действия ограничений два самолета, выполнявших рейсы в Казань, совершили посадку на запасном аэродроме в Уфе. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — написал представитель Росавиации.

09:40

Временные ограничения полетов гражданских судов введены в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска.

Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) сегодня утром временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы", - говорится в сообщении.

Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, подчеркнули в Росавиации.

Источник: ТАСС