США ввели масштабный пакет санкций против нефтегазового сектора России

США вели новый масштабный пакет санкций в отношении нефтегазового сектора российской экономики.

Об этом говорится на сайте американского министерства финансов.

Согласно заявлению ведомства, новый пакет рестрикций впервые включил в себя блокирующие санкции против крупнейших вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК). Так, под ограничения попали «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и их дочерние предприятия.

Также под санкции попали оператор проекта «Восток Ойл» компания «РН-Ванкор», оператор разработки Парусового, Северо-Парусового и Семаковского месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе «Русгазальянс», ООО «УДС Нефть», АО «Газпром шельфпроект», АО «Ачимгаз» и ООО «Лаявожнефтегаз».

Накануне представители администрации президента Соединенных Штатов Джо Байденавыразили надежду, что введение новых антироссийских санкций поможет снизить доходы страны от экспорта нефти и окажет негативное влияние на курс рубля. Также они отметили, что новые меры могут привести к дальнейшему росту ключевой процентной ставки Банка России, что негативно скажется на бизнес-среде в РФ.

Источник: Газета.Ру